Скончался единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев

Скончался трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР, легендарный легкоатлет Виктор Санеев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии. Санееву было 76 лет.
«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён Виктор Санеев», — говорится в сообщении.
Санеев – единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 года в Москве Санеев завоевал серебро. Санеев трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.
- 3 января 2022
-
13:37
-
13:14
-
12:32
-
11:35
-
10:48
-
10:41
-
00:28
- 2 января 2022
-
23:35
-
20:13
-
19:46
-
18:02
-
17:32
-
10:08
-
07:48
- 1 января 2022
-
21:39
-
18:22
-
14:47
- 31 декабря 2021
-
14:48
-
14:29
-
13:30
-
11:53
-
09:08
-
08:27
-
08:00
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:43
-
23:17
-
22:14
-
19:37
-
18:30
-
17:17
-
16:19
-
15:55
-
15:50
-
14:23