Скончался единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Санеев

Скончался трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР, легендарный легкоатлет Виктор Санеев, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии. Санееву было 76 лет.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трёхкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времён Виктор Санеев», — говорится в сообщении.

Санеев – единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он побеждал на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов, а на Играх 1980 года в Москве Санеев завоевал серебро. Санеев трижды обновлял мировой рекорд в тройном прыжке: 17,23 м, 17,39 м и 17,44 м.