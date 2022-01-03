Линой Ашрам, плакавшая в телеэфире, станцевала на вечеринке

Олимпийская чемпионка, израильская гимнастка Линой Ашрам посетила новогоднюю вечеринку и продемонстрировала свои танцевальные навыки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Перед этим Линой расплакалась после вопроса о личной жизни, заданного ей в прямом новогоднем эфире одного из израильских каналов. Ашрам ранее опубликовала пост в своём «инстаграме», намекнув на расставание со своим молодым человеком.

Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). Позднее израильская гимнастка приняла решение пропустить чемпионат мира в Китакюсю. Линой была признана спортсменкой года в Израиле.