Линой Ашрам, плакавшая в телеэфире, станцевала на вечеринке
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Олимпийская чемпионка, израильская гимнастка Линой Ашрам посетила новогоднюю вечеринку и продемонстрировала свои танцевальные навыки.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Перед этим Линой расплакалась после вопроса о личной жизни, заданного ей в прямом новогоднем эфире одного из израильских каналов. Ашрам ранее опубликовала пост в своём «инстаграме», намекнув на расставание со своим молодым человеком.
Ашрам сенсационно победила на Играх-2020 с результатом 107,800 балла. Серебряным призёром стала россиянка Дина Аверина (107,650), бронза досталась Алине Горносько из Беларуси (102,700). Позднее израильская гимнастка приняла решение пропустить чемпионат мира в Китакюсю. Линой была признана спортсменкой года в Израиле.
Новость по темеЛиной Ашрам расплакалась после вопроса о личной жизни
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