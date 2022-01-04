Мария Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса.

«Сегодня Мария отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса. К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке ее заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Ласицкене оплатила еще в декабре», — приводит слова ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но для этого им необходимо получить нейтральный статус. При этом на крупных международных турнирах могут выступить не более 10 легкоатлетов из России.

Ласицкене в 2021 году установила рекорд по количеству побед на этапах Бриллиантовой лиги, а также стала олимпийской чемпионкой.