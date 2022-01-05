Дина и Арина Аверины признались, как нарушили режим на Новый год

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины рассказали, как нарушили режим на Новый год. По словам спортсменок, за такие их действия не отвечает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.
«Это были выходные. В выходные мы делаем что хотим, это наше право. Ирина Александровна за это не отвечает, поэтому да, нарушили режим: не спали до двух-трёх ночи», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».
«Как встретили? Как всегда: новогодняя, домашняя атмосфера. У нас было два дня отдыха, отмечали праздник всей семьёй: родители, сестра с мужем, две собаки», — добавила Арина Аверина.
«Алкоголь? Нет, мы не пьём», — хором заявили обе спортсменки.
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