Дина и Арина Аверины признались, как нарушили режим на Новый год

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины рассказали, как нарушили режим на Новый год. По словам спортсменок, за такие их действия не отвечает президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Это были выходные. В выходные мы делаем что хотим, это наше право. Ирина Александровна за это не отвечает, поэтому да, нарушили режим: не спали до двух-трёх ночи», — приводит слова Дины Авериной «РИА Новости Спорт».

«Как встретили? Как всегда: новогодняя, домашняя атмосфера. У нас было два дня отдыха, отмечали праздник всей семьёй: родители, сестра с мужем, две собаки», — добавила Арина Аверина.

«Алкоголь? Нет, мы не пьём», — хором заявили обе спортсменки.