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Анжелика Сидорова отправила заявку на получение нейтрального статуса

Анжелика Сидорова отправила заявку на получение нейтрального статуса
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Павел Воронков, менеджер серебряного призёра Олимпийских игр в Токио в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, сообщил, что спортсменка отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса.

Из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только при наличии нейтрального статуса. За его оформление атлетам старше 20 лет нужно заплатить $ 250, а юниорам — $ 100. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с сопроводительными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

«Анжелика Сидорова отправила заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса. К заявке были приложены сопроводительные письма от ВФЛА и РУСАДА о поддержке её заявки. Взнос за оформление нейтрального статуса Сидоровой также оплачен. Отправила заявку в World Athletics и прыгунья с шестом Елизавета Бондаренко», — приводит слова Воронкова ТАСС.

Бондаренко — бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы – 2019.

Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдёт в Белграде с 18 по 20 марта.

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