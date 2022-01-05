«Врываемся в 2022-й». Юлия Ефимова прыгнула с высоты 207 метров

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова подарила себе на Новый год прыжок с высоты 207 метров в Скайпарке в Сочи.

«Эмоции до сих пор зашкаливают! Перебороть свой страх и прыгнуть с высоты 207 метров. Врываемся в 2022-й, теперь ничего не страшно! Только вперёд! Ну и ещё одна мечта», — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Ефимова.

Видео можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).