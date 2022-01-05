Скелетонист Рукосуев одержал победу на этапе Интерконтинентального кубка в Германии

Российский скелетонист Евгений Рукосуев одержал победу на этапе Интерконтинентального кубка в Альтенберге (Германия).

Рукосуев показал результат 1 минута 55,37 секунды. Ставший вторым немец Феликс Кайзингер уступил россиянину 0,05 секунды. Тройку лидеров замкнул представитель Великобритании Мэтт Уэстон (+0,35). Россиянин Даниил Романов стал 10-м, отстав от соотечественника на 1,94 секунды.

22-летний Рукосуев является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в Лиллехаммере.

В соревнованиях женщин первые два места заняли представительницы Германии Сюзанна Креэр и София Грибель. Бронзовым призёром стала Халли Кларк из Канады. Лучшей из россиянок стала Алёна Фролова, показавшая шестой результат.