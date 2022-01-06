Костенюк выступила с заявлением на фоне титула ЧМ 17-летнего узбека. Ему подарили квартиру

Двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, россиянка Александра Костенюк выступила с заявлением на фоне новости о том, что 17-летний узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов получил в подарок квартиру за победу на чемпионате мира по быстрым шахматам.

«А можно мне немного пожаловаться? Добавить ложку дёгтя. Тут у меня как раз наболело по одной теме. 17-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Нодирбеку Абдусатторову президент Узбекистана на днях в торжественной обстановке вручил внушительную госпремию и ключи от двухкомнатной квартиры. После победы на Кубке мира — 2021 Ян-Кшиштоф Дуда был награждён государственной наградой, которую ему вручил лично президент Польши. В 2021-м я выиграла и Кубок мира, и чемпионат мира по быстрым шахматам, а также помогла сборной России выиграть золото онлайн-Олимпиады и командный чемпионат мира. Но уже после победы в Сочи стало несколько обидно — показалось, что, кроме шахматного сообщества, об этой достаточно знаменательной победе в стране мало кто узнал. Там, на Красной поляне, после победы я дала около двух интервью журналистам «извне», после чемпионства в Варшаве количество данных интервью равнялось 0 (правда, была одна неудавшаяся попытка со стороны СМИ).

Осенью этого года я была номинирована ФШР на звание «лучшая спортсменка года» национальной спортивной премии минспорта, но там моя номинация даже до финального голосования не дошла. Олимпийский год, какие тут шахматы. После победы на чемпионате мира 2008 года я получила поздравительные телеграммы от президента и премьер-министра, а также государственную награду (медаль ордена «За заслуги перед отечеством). В этот раз — ничего. Интересным образом от правительства Москвы я ни разу за всю свою карьеру не получала даже поздравительного диплома. Видимо, мало выиграла, надо работать дальше.

«Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя; спрашивай, что ты сделал для твоей страны». В детстве мне ставили в пример такие слова президента Джона Кеннеди. Но, несмотря на это, всё равно становится обидно, что в нашей стране с такими шахматными традициями так невнимательно относятся к личным победам шахматистов на мировой арене. Грустно, что стране твои победы совсем не нужны. Хорошо хоть призовые выросли, можно играть и выигрывать для себя. Вот ещё немного, и я смогу сама купить помещение для своей шахматной школы в Москве, которое иначе никак найти не удаётся.

Всё, я высказалась, работаем дальше!» — написала Костенюк в своём «инстаграме».