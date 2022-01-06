Семь гандболистов сборной России не примут участия в товарищеском турнире в Хорватии

Семь гандболистов сборной России не поехали в Хорватию на товарищеский турнир перед чемпионатом Европы, сообщает пресс-служба ФГР. Из-за мелких травм и недомоганий остались в Новогорске линейные Александр Ермаков, Радомир Врачевич и Вячеслав Касаткин, правый полусредний Дмитрий Киселёв и левый полусредний Михаил Виноградов. Кроме того, не попали в выездной состав получивший травму правый полусредний Сергей Иванов и правый крайний Илья Дёмин – оба они уже точно не сыграют на чемпионате Европы. В то же время тренерский штаб сборной вызвал правого полусреднего «Чеховских медведей» Никиту Каменева.

В товарищеском турнире в Хорватии, который пройдёт 7 и 8 января, не примет участия сборная Боснии и Герцеговины, в составе которой зафиксированы случаи заражения коронавирусом, поэтому россияне дважды сыграют с хозяевами.

После турнира в Хорватии 11 января сборная России отправится в Словакию на чемпионат Европы. Соперниками россиян на Евро-2022 станут сборные Литвы (13 января), Норвегии (15 января) и Словакии (17 января).