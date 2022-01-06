Ромашина объяснила, почему мужское синхронное плавание рано включать в программу ОИ

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина объяснила, почему микст-дуэты рано вводить в олимпийскую программу.
«Изначально, когда появилось мужское синхронное плавание, я была крайне категорична и говорила о том, что это только женский вид спорта. Сейчас я не могу сказать, что моя позиция сильно изменилась. Но я вижу, что за счёт мужского синхронного плавания идёт развитие, о нашем виде спорта больше узнают.
Да, кому-то не нравятся мужчины в синхронном плавании, но порой люди специально заходят в YouTube или на другие информационные ресурсы, просто чтобы посмотреть, как выглядят мужчины в этом виде спорта. Люди об этом узнают, передают информацию другим — то есть всё равно какие-то разговоры идут. У нас есть замечательный синхронист Александр Мальцев, он уже многократный чемпион мира.
Не могу сказать, что прямо сейчас нужно вводить мужское синхронное плавание и, в частности, микст в олимпийскую программу — объясню почему. Смешанных дуэтов, которые выступают на мировом уровне, гораздо меньше, чем дуэтов классических. Соответственно, немного другой уровень конкуренции. Во многих странах мужское синхронное плавание по-прежнему воспринимается, как говорят, for fun — невсерьёз. Люди просто ходят поплавать ради удовольствия и надеются, что смогут попасть на международные соревнования и там себя показать. Есть определённые несколько стран, которые действительно работают, вкалывают в этом направлении — Россия, Италия, Япония, Америка. Вот здесь вопросов нет, они действительно конкурируют между собой и достойно представляют наш вид спорта. Но пока, мне кажется, они не набрали таких оборотов, чтобы конкурировать в олимпийской дисциплине», — приводит слова Ромашиной «Газета.Ru».
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