Игрок НФЛ, сбежавший с матча и выбросивший форму, объяснил свои действия

Игрок «Тампа-Бэй Бакканирс» Антонио Браун объяснил своё поведение во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Нью-Йорк Джетс».

По ходу третьей четверти он самовольно покинул поле, снял с себя форму команды, выбросил её на трибуны и убежал в раздевалку. После игры он был отчислен из команды.



«Из-за приверженности игре я уступил давлению со стороны моего тренера и вышел на поле травмированным. Несмотря на боль, я оделся, персонал ввёл мне сильное и опасное обезболивающее, и я отдал все силы команде. Я играл до тех пор, пока это не стало опасно для моей лодыжки. Боль была невыносимой. Я ушёл к боковой линии, тренер подошёл ко мне и крикнул: «Что с тобой не так?» Я сказал ему: «Моя лодыжка». Он знал об этом, это было хорошо задокументировано, и мы это обсуждали. Но он приказал мне выйти на поле, а я сказал, что не могу. Он не вызвал врача, а крикнул мне: «Ты закончил!»

Я не уходил. Меня вышвырнули вон. Быть уволенным на боковой линии из-за болезненной травмы паршиво. Но тренер всё перевернул с ног на голову: по национальному телевидению он отрицал, что знал о моей лодыжке. Это на 100 процентов неправда. Он не только знал, что я пропустил несколько игр из-за травмы, мы с ним обменялись сообщениями за несколько дней до игры, где он чётко признал мою травму. Он знал, что я был в списке травмированных», — приводит слова Брауна Sky Sports.