Президент федерации бобслея и скелетона высказалась о скандале с Третьяковым на этапе КМ

Президент федерации бобслея и скелетона Елена Аникина прокомментировала лишение российского скелетониста Александра Третьякова лидерства на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).
«Я считаю, что это было не совсем правильно и справедливо. Знаю, что спортсмены не хотели даже выходить на гонку. Но это спорт, судьями было принято такое решение. Надо быть готовым к таким ситуациям. Мы всё равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо всегда стремиться быть первым при любых раскладах. Мы считаем, что не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира в преддверии Олимпиады», — сказала Аникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 7 января 2022
-
19:52
-
18:42
-
15:57
-
08:44
-
08:35
-
00:54
- 6 января 2022
-
19:30
-
19:06
-
18:22
-
17:50
-
12:13
-
00:25
- 5 января 2022
-
21:35
-
18:31
-
18:05
-
09:42
-
09:36
-
09:31
-
09:22
-
09:01
- 4 января 2022
-
17:19
-
03:55
- 3 января 2022
-
14:36
-
13:37
-
13:14
-
12:32
-
11:35
-
10:48
-
10:41
-
00:28
- 2 января 2022
-
23:35
-
20:13
-
19:46
-
18:02
-
17:32