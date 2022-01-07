Президент федерации бобслея и скелетона высказалась о скандале с Третьяковым на этапе КМ

Президент федерации бобслея и скелетона Елена Аникина прокомментировала лишение российского скелетониста Александра Третьякова лидерства на этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).

«Я считаю, что это было не совсем правильно и справедливо. Знаю, что спортсмены не хотели даже выходить на гонку. Но это спорт, судьями было принято такое решение. Надо быть готовым к таким ситуациям. Мы всё равно для себя понимаем, что Саша по двум заездам был бы первым. Основная гонка впереди. Готовимся к Олимпийским играм. Надо всегда стремиться быть первым при любых раскладах. Мы считаем, что не нужно поднимать лишнюю бучу и шум на этапе Кубка мира в преддверии Олимпиады», — сказала Аникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.