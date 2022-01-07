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Олимпийский чемпион в хафпайпе надеется выступить на ОИ-2022, несмотря на COVID-19

Олимпийский чемпион в хафпайпе надеется выступить на ОИ-2022, несмотря на COVID-19
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Трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе, американский сноубордист Шон Уайт заявил, что готов выступить в квалификационном турнире на Игры в Пекине, несмотря на недавно перенесённый COVID-19.

«К сожалению, я заразился COVID-19 во время праздников, теперь отхожу от него. Это не было весёлым опытом. Благодарен судьбе, что мой тест перед квалификацией показал отрицательный результат и мне разрешили выйти на старт. Был бы очень разочарован обратным, так как это последняя квалификация, чтобы отобраться в Пекин», — приводит слова Уайта Olympics.com.

Последнее олимпийское квалификационное соревнование, Гран-при США, начнётся 7 января, на Мамонтовой горе в Калифорнии. Трёхкратный олимпийский чемпион надеется попасть в команду из четырёх человек и представлять США в Пекине в следующем месяце.

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