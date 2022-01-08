Легендарный бодибилдер Дориан Ятс рассказал о пользе и вреде стероидов

Английский культурист, шестикратный победитель конкурса «Мистер Олимпия» Дориан Ятс рассказал о пользе и вреде анаболических стероидов, которые принимают профессиональные бодибилдеры для улучшения физической формы.

«Я думаю, что каждое поколение культуристов принимает чуть больше химии, чем это было раньше. Как мне говорят люди, которые соревнуются или даже просто тренируются для себя так это то, что они принимают это просто для развлечения, для отдыха.

Вы получаете все преимущества, которые хотите: быстрое восстановление и наращивание мышц с минимумом негативных эффектов. Но однажды настанет момент, когда вы перестанете получать преимущества от приёма стероидов. Будете, как наполненный стакан: в него больше не влезет вода.

Мой вам совет, если вы не участвуете в соревнованиях, не принимайте каких-либо стероидов. Есть исключение: когда вам ещё нет 40 лет, ваш тестостерон низкий, и стероиды принимаются ради замещения гормонов. Это отдельная история, так как это полезно для вашего здоровья. Если ваш тестостерон низкий, и вы вернули его до оптимального уровня, это приносит огромную пользу здоровью.

Депрессия, артрит, диабет, проблемы с сердцем — со всем этим можно справиться, принимая стероиды. Таким образом, в этом контексте это очень полезно для людей», приводит слова Ятса Generation Iron.