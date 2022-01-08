Российский экипаж Стульнева завоевал серебро на этапе Кубка Европы
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Российский экипаж Алексея Стульнева завоевал серебряные медали в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который прошёл в Инсбруке (Австрия).
Победу по итогам двух попыток одержала немецкая четвёрка Януша Йонаса с результатом 1 минута 42,46 секунды. Россияне уступили победителям соревнований 0,08 секунды. Третье место заняла четвёрка Патрика Баумгартнера из Италии (+0,10).
В состав российской четвёрки Стульнева входят Кирилл Антюх, Владислав Жаровцев и Никита Захарченко.
Россию на соревнованиях представляли ещё два экипажа. Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Никита Чабан и Ильвир Хузин заняли восьмое место (+0,79). Степан Дубинко, Алексей Кислица, Илья Иванов, Никита Иванов — 15-е (+1,34).
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