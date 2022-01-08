Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский экипаж Стульнева завоевал серебро на этапе Кубка Европы

Российский экипаж Стульнева завоевал серебро на этапе Кубка Европы
Комментарии

Российский экипаж Алексея Стульнева завоевал серебряные медали в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который прошёл в Инсбруке (Австрия).

Победу по итогам двух попыток одержала немецкая четвёрка Януша Йонаса с результатом 1 минута 42,46 секунды. Россияне уступили победителям соревнований 0,08 секунды. Третье место заняла четвёрка Патрика Баумгартнера из Италии (+0,10).

В состав российской четвёрки Стульнева входят Кирилл Антюх, Владислав Жаровцев и Никита Захарченко.

Россию на соревнованиях представляли ещё два экипажа. Вячеслав Попов, Максим Жестянкин, Никита Чабан и Ильвир Хузин заняли восьмое место (+0,79). Степан Дубинко, Алексей Кислица, Илья Иванов, Никита Иванов — 15-е (+1,34).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022