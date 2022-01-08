Названа первая страна-хозяйка женского чемпионата Европы по волейболу 2023 года

Эстонию утвердили в качестве одной из стран-организаторов финального турнира женского чемпионата Европы по волейболу 2023 года.



«На этой неделе мы подписали соглашение с президентом Европейской ассоциации волейбола (CEV) Александром Боричичем о том, что чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Таллинне в 2023 году. Точные даты еще не определены, но турнир состоится в конце августа или начале сентября.



Чемпионат Европы среди женщин пройдёт в том же формате, в каком проходил прошлой осенью мужской чемпионат Европы. К сожалению, я не могу назвать других организаторов, но Эстония примет матчи в одной из подгрупп. Помимо сборной Эстонии в ней выступят ещё пять национальных команд. У сборной Эстонии будет возможность выбрать себе одного соперника», — сказал в интервью Эстонскому телевидению президент Союза волейбола Эстонии Ханно Певкур.



Проведение группового раунда женского чемпионата Европы по волейболу обойдется Эстонии в €1 млн, из которых €650 000 — это плата за организацию.