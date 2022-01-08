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Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб от выстрела на охоте

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб от выстрела на охоте
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Чемпион мира по стендовой стрельбе из Италии среди юниоров Кристиан Гилли погиб из-за несчастного случая, который произошёл с ним на охоте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

6 января во время охоты, на которую он отправился с друзьями, Гилли наклонился, чтобы поднять упавшие патроны. Его винтовка выстрелила, пули попали молодому спортсмену в живот. Спасти Гилли не удалось. Он скончался.

Гилли является победителем чемпионата мира 2021 года по стендовой стрельбе среди юниоров.

Напомним, стрелковые виды спорта, в том числе стендовая стрельба, были включены в программу летних Олимпийских игр с момента зарождения современного олимпийского движения на летней Олимпиаде 1896 года, за исключением игр 1904 и 1928 годов.

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