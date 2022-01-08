Стефания Надымова заняла 14-е место на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью

В итальянском Валь-ди-Фьемме продолжается пятый этап Кубка мира по лыжному двоеборью.

В женском масс-старте (5 км + К-95) победила норвежка Гида Вествольд Хансен. Второе место заняла японка Андзу Накамура, третье место досталось австрийке Лизе Хирнер. Россиянка Стефания Надымова — 14-я, Чулпан Валиева — 23-я.

В мужской гонке Гундерсена (К-95 + 10 км) первенствовал австриец Йоханнес Лампартер, оставив позади себя немцев Винценца Гайгера и Эрика Френцеля. Россиянин Артём Галунин финишировал на предпоследнем, 41-м месте, сообщает Rusbiathlon.ru.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Пятый этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. 8 января

Мужчины. Гонка Гундерсена. К-95 + 10 км. 1 (1-й после прыжков). Йоханнес Лампартер (Австрия) — 25.49,8. 2 (5). Винценц Гайгер — отставание 16,5. 3 (2). Эрик Френцель (оба — Германия) — +16,7… 41 (41). Артём Галунин (Россия) — +4.44,2.

Женщины. Масс-старт. 5 км + К-95. 1 (2-я после гонки). Гида Вествольд Хансен (Норвегия) — 124,6. 2 (1). Андзу Накамура (Япония) — 110,5. 3 (3). Лиза Хирнер (Австрия) — 109,4… 14 (17). Стефания Надымова — 78,9… 23 (22). Чулпан Валиева — 24,1. Светлана Гладикова (все — Россия) дисквалифицирована.