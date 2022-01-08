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Сборная России по гандболу обыграла Хорватию 28:26 в контрольном матче

Сборная России по гандболу обыграла Хорватию 28:26 в контрольном матче
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Мужская сборная России по гандболу обыграла команду Хорватии в товарищеском матче, который прошёл в хорватском городе Осиек в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Встреча завершилась со счетом 28:26 (11:13, 17:13) в пользу россиян, сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России уже понесла определённые кадровые потери. Из-за травм и мелких недомоганий на последний контрольный турнир в Хорватию команда отправилась без семерых игроков основного состава, но наставник россиян Велимир Петкович настроен на победу в каждом матче чемпионате Европы, который пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января. Соперниками наших гандболистов по группе F станут команды Норвегии, Словакии и Литвы. В основной раунд турнира выйдут две лучшие команды из каждого квартета.

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