Скелетонист Александр Третьяков прокомментировал аннулирование попытки на этапе Кубка мира

Олимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал ситуацию с аннулированием стартовой попытки на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге.

«Я уже об этом не думаю, данная ситуация осталась в прошлом. Мы переехали, сейчас я полностью сосредоточен уже на новом этапе и новых соревнованиях. Снег был по всей трассе. Понятное дело, что после каждого спортсмена этот снег разлетался. Трасса становилась чище, и это было тотальным преимуществом. Но спортсмены из второй и третьей десятки, у которых это преимущество было, не участвовали в борьбе за медали.

Всё произошло очень быстро, за считаные минуты до начала следующего старта. Следовало сразу же писать ответы и протесты, но начиналась вторая попытка, уже надо было разминаться и ехать. Аннулированием была, мягко говоря, разочарована не только наша, но и другие команды. Все были в шоке, потому что так не делается. Погода была пасмурная, однако на саму трассу снег не попадал. Все всё видели и понимали, но просто физически не успели ничего сделать. Начиналась вторая попытка, где ты либо едешь, либо ничего. Но меня это уже не парит, это уже прошло. Надеюсь, на следующих соревнованиях будет всё нормально. Смотрю только вперёд, тренируюсь дальше», — сказал Третьяков в интервью «Матч ТВ».

Организаторы этапа в Винтерберге отменили результаты первой попытки после протеста сборной Германии. По мнению немцев, трасса не соответствовала регламенту проведения соревнований и была плохо расчищена от снега. По итогам второго заезда Александр Третьяков занял третье место. Первым стал Мартиньш Дукурс (Латвия), вторым — Аксель Юнг (Германия).