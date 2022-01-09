Сергеева и Беломестных стали 10-ми на этапе Кубка мира по санному спорту

На очередном этапе Кубка мира, проходящем в немецком Винтерберге, российские спортсменки выступили неудачно. Лучшие из представительниц команды России Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли только 10-е место в соревнованиях двоек.



Дуэты Анастасия Макарова/Елена Мамедова и Любовь Черных/Александра Тарасова заняли 16-е и 19-е места. Успех праздновали хозяйки трассы Лаура Нольте и Дебора Леви, ниже них на пьедестале почёта оказались соотечественницы Ким Калички и Леони Фибиг, третьими стали представительницы США Кейли Хамфрис и Сильвия Хоффман.



Бобслей

Винтерберг (Германия)

Кубок мира. Женщины. Двойка

1. Лаура Нольте/Дебора Леви (Германия) — 1.57,15.

2. Ким Калички/Леони Фибиг (Германия) — +0,13.

3. Кейли Хамфрис/Сильвия Хоффман (США) — +0,15.

4. Илана Мейерс/Кайша Лав (США) — +0,40.

5. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — +0,58...

10. Надежда Сергеева/Юлия Беломестных (Россия) — +0,90...

16. Анастасия Макарова/Елена Мамедова (Россия) — +1,56...

19. Любовь Черных/Александра Тарасова (Россия) — +2,38.