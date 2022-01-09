Россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзовую медаль в масс-старте на чемпионате Европы

В Херенвене (Нидерланды) завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.

В масс-старте россиянка Елизавета Голубева завоевала бронзовую медаль со временем 8:28.790 и 20 заработанными спринтерскими очками. Первые два места на пьедестале заняли хозяйки льда Ирен Схаутен и Марейке Груневауд — 8:27.980 (60) и 8:28.160 (42) соответственно.

Масс-старт впервые был представлен в соревнованиях по конькобежному спорту на Олимпийских играх 2018 года. По регламенту 24 спортсмена разбиты на два полуфинала, в финал выходят по восемь конькобежцев из каждого забега. Дистанция состоит из 16 кругов (6400 метров), все конькобежцы стартуют одновременно. Победитель масс-старта определяется по количеству заработанных очков во время забега на промежуточных спринтах (промежуточных финишах) и на финише.

Трижды за забег конькобежцы преодолевают промежуточный спринт, победитель спринта определяется после четвёртого, восьмого и 12-го кругов. Первые три спортсмена на каждом из промежуточных спринтов получат по пять, три и одному очку соответственно. За первое место на финише конькобежец получит 60 очков, за второе — 40, за третье — 20.