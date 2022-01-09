Российские конькобежцы остались без медалей на дистанциях 500 и 1500 м среди мужчин на ЧЕ
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Российский конькобежец Тимур Карамов занял 14-е место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в нидерландском Херенвене. Победу одержал поляк Пётр Михальски, прошедший дистанцию за 34,602 секунды. Вторым стал нидерландец Мерейн Шеперкамп (+0,01). Третье место занял его соотечественник Даи Даи Нтаб (+0,16). Карамов проиграл победителю 0,98 секунды. Россиянин Виктор Лобас стал 16-м (+1,07), Даниил Беляев — 17-м (+1,38).
На дистанции 1500 м победил голландец Кьелд Нёйс (1.43,608). Вторым стал его соотечественник Томас Крол (1.43,916). Третье время показал норвежец Аллан Даль Юханссон (1.44,164). Россияне Даниил Алдошкин (1.44,811) и Сергей Трофимов (1.45,287) заняли четвёртое и пятое места.
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