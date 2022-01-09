Сборная России по прыжкам с трамплина заняла седьмое место на этапе Кубка мира
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В австрийском городе Бишофсхофене завершился 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
В командных стартах первое место заняли хозяева соревнований, набрав 1015,5 балла и опередив команду Японии на 9,1 пункта, а занявшую третью ступень пьедестала сборную Норвегии – на 9,3 балла. Национальная сборная России, в составе которой выступали Михаил Назаров, Илья Маньков, Евгений Климов и Данил Садреев, заняла седьмое место с результатом 837,0 баллов.
Перед Олимпийскими играми, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине, спортсменам предстоит принять участие ещё в трёх этапах Кубка мира, которые пройдут в польском Закопане, а также немецких городах Титизее-Нойштадт и Виллинген.
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