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Умер четырёхкратный чемпион Паралимпиад Ирек Маннанов

Умер четырёхкратный чемпион Паралимпиад Ирек Маннанов
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Четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр Ирек Маннанов скончался в возрасте 51 года, сообщается на странице Министерства спорта Республики Башкортостан во «ВКонтакте».

Маннанов скончался в субботу, 8 января. О причинах смерти не сообщается. На Паралимпийских играх в японском Нагано в 1998 году Маннанов стал двукратным чемпионом и двукратным серебряным призёром в лыжных гонках. На Играх-2002 в американском Солт-Лейк-Сити он завоевал золото в эстафете, а также финишировал вторым в гонках свободным и классическим стилем.

На Паралимпиаде 2006 года в Турине Ирек стал чемпионом и взял серебро в биатлоне, а в лыжных гонках завоевал серебряные награды в эстафете. Маннанов – десятикратный чемпион России по лыжным гонкам. В лёгкой атлетике он завоевал два золота и четыре серебра на первенствах страны.

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