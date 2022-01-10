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Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович подвёл итоги контрольных матчей

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович подвёл итоги контрольных матчей
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович подвёл итог поездки в хорватский Осиек, где его подопечные провели два контрольных матча с командой этой страны. В первой встрече сильнее оказалась сборная Хорватии – 30:24, в ответной россияне взяли реванш – 28:26.

«В первой игре сборная Хорватии была сильнее, но не настолько, чтобы победить с преимуществом в шесть мячей. Тем больше нам хотелось выиграть в ответной встрече. Я так и сказал команде, что нужна победа, несмотря на то, что мы играем в гостях с серьёзным соперником. Кстати, атмосфера на арене была великолепной: около двух тысяч болельщиков, шумная поддержка.

Второй матч мы провели намного лучше. Совершили гораздо меньше потерь, действовали заметно дисциплинированнее, особенно в защите. В какой-то момент мы уступали «минус 4», но команда знала, что это серьёзная тренировка характера. И парни смогли вытащить матч, это очень здорово. Теперь в хорошем настроении поедем домой, а потом и на чемпионат Европы.

Мы смогли увидеть результаты работы, проделанной в Новогорске, почувствовали игровой ритм. И я очень доволен тем, что команда проявила характер, ребята боролись и не опускали рук даже в очень сложных ситуациях. Это то, что необходимо нашей сборной для успеха – вера в себя и в партнеров», — сказал Петкович в интервью Rushandball.ru.

Две игры с Хорватией – единственные контрольные встречи сборной России перед чемпионатом Европы. Этот турнир стартует в Венгрии и Словакии уже через несколько дней. В предварительном раунде российская команда сыграет с Литвой (13 января), Норвегией (15 января) и Словакией (17 января). В дальнейших стадиях турнира смогут принять участие две лучшие сборные из четырёх.

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