«Динамо-Ак Барс» победило в гостях «Тулицу» и осталось лидером ЧР по волейболу
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В очередном матче женской волейбольной Суперлиги, прошедшем в Туле, местная «Тулица» уступила казанскому «Динамо-Ак Барсу» со счётом 1:3.
После того как команды обменялись победами в первых двух сетах, казанские волейболистки смогли выиграть в двух последующих партиях. Таким образом, «Динамо-Ак Барс» одержало 19-ю победу подряд и завершило первый круг розыгрыша чемпионата Суперлиги на первой строчке турнирной таблицы с 35 очками. «Тулица» занимает пятое место, имея в своём активе 26 турнирных баллов.
Суперлига Париматч. Женщины. 13-й тур.
«Тулица» (Тула) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (18:25, 25:15, 15:25, 16:25)
Напомним, в декабре 2021 года волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Кубка России.
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