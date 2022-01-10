Симона Байлз опубликовала совместное фото со своим парнем до момента знакомства

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз опубликовала серию публикаций в «Инстаграме». На одной из них изображены она и её молодой человек Джонатан Оуэнс, игрок клуба НФЛ «Хьюстон Тексанс», в тот момент, когда они ещё не были знакомы, сообщает New York Post.

«Это просто сумасшествие. Декабрь 2019 года, «Тексанс» позвали меня на игру, и я выводила команду на поле из туннеля. Однако смотрите, кто стоит прямо за моей спиной? Джонатан Оуэнс! Это одна из самых безумных фотографий, которые я когда-либо находила своём телефоне. Как такое вообще могло произойти?» — гласит её подпись к публикации.

Пара объявила о своих отношениях в августе 2020 года. С тех пор в аккаунте Байлз можно найти много совместных фотографий.