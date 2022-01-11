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Назван олимпийский состав сборной России по санному спорту

Назван олимпийский состав сборной России по санному спорту
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За российскую сборную по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине выступят 10 спортсменов.

В заявку попали Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

«Буквально час назад мы получили от международной федерации направленные в национальный олимпийский комитет квоты. Согласно этому, российская команда будет выступать в Пекине полным составом: трое мужчин, три женщины и два мужских экипажа саней-двоек квалифицированы для участия в Олимпийских играх. Также к квотам приложены листы с личными очками, где у мужчин первую, вторую и третью позиции занимают Роман Репилов, Павличенко и Горбацевич, у женщин — Демченко, Катникова и Иванова, у экипажей — Богданов и Прохоров, Денисьев и Антонов. Эти спортсмены занимают наивысшие позиции, и, в соответствии с критериями, наша федерация заявляет этих спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх в Китае.

На тренерском совете эти критерии были утверждены, они основывались в этом сезоне на рейтинге Международной федерации санного спорта. Принимались в расчёт лучшие результаты, показанные на четырёх этапах Кубка мира из семи», — рассказал главный тренер сборной России Сергей Чудинов в интервью ТАСС.

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