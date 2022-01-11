Правительство России выделило дополнительные средства на подготовку спортсменов к ОИ

Более 416 млн рублей будет дополнительно направлено на подготовку российской сборной для участия в XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в 2022 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования во многом связана с пандемией. Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелёта которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг, сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации.
Также дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады.
Источником средств стал резервный фонд правительства России.
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