Правительство России выделило дополнительные средства на подготовку спортсменов к ОИ

Более 416 млн рублей будет дополнительно направлено на подготовку российской сборной для участия в XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине в 2022 году. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительного финансирования во многом связана с пандемией. Например, для въезда спортсменов и провоза спортивного инвентаря и оборудования международные спортивные федерации организуют специальные рейсы, стоимость перелёта которыми значительно превышает рыночную стоимость аналогичных услуг, сообщает официальный сайт правительства Российской Федерации.

Также дополнительные расходы связаны с необходимостью многократного тестирования для въезда и пребывания спортсменов за рубежом во время проведения тренировочных мероприятий и международных соревнований в преддверии Олимпиады.

Источником средств стал резервный фонд правительства России.