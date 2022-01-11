Алтайский край подал заявку на проведение чемпионата мира по гребле 2026 года

Алтайский край подал заявку на проведение чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях 2026 года. Помимо этого, в планах министерства спорта края организация в 2024 году чемпионата мира среди студентов.

Об этом сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев во время пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме. Как отметил чиновник, для проведения подобных соревнований нужна загруженность барнаульского гребного канала, поэтому в 2022-м году на нём будет проведена «Гонка чемпионов».

В 2021 году в Барнауле состоялся второй этап Кубка мира по гребле, который стал первым турниром мирового уровня по олимпийскому виду спорта в этом городе, напоминает «Вечерний Барнаул». В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в столице Алтайского края, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.