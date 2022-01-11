Алтайский край подал заявку на проведение чемпионата мира по гребле 2026 года

Алтайский край подал заявку на проведение чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях 2026 года. Помимо этого, в планах министерства спорта края организация в 2024 году чемпионата мира среди студентов.
Об этом сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев во время пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме. Как отметил чиновник, для проведения подобных соревнований нужна загруженность барнаульского гребного канала, поэтому в 2022-м году на нём будет проведена «Гонка чемпионов».
В 2021 году в Барнауле состоялся второй этап Кубка мира по гребле, который стал первым турниром мирового уровня по олимпийскому виду спорта в этом городе, напоминает «Вечерний Барнаул». В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Всего в организацию соревнований в столице Алтайского края, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.
- 11 января 2022
-
13:19
-
12:30
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
10:32
-
08:40
-
00:08
- 10 января 2022
-
23:25
-
22:36
-
22:03
-
20:26
-
08:45
-
08:40
-
00:37
- 9 января 2022
-
23:46
-
21:55
-
21:01
-
20:27
-
19:53
-
19:33
-
17:25
-
17:11
-
14:00
-
00:18
-
00:05
- 8 января 2022
-
23:20
-
22:11
-
21:50
-
20:17
-
18:53
-
17:14
-
09:32
-
05:21
-
00:44