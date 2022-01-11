Матч Лиги чемпионов по волейболу между «Берлином» и «Зенитом» перенесён в Санкт-Петербург

Встреча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между мужскими волейбольными клубами «Берлин Ресайклинг Воллейс» и «Зенит» перенесена в Санкт-Петербург, сообщается в твиттер-аккаунте российской команды.

Немецкий волейбольный клуб отказался от права играть на своей арене против команды с берегов Невы, и таким образом оба матча пройдут на домашнем для «Зенита» стадионе. В игре, перенесённой с 12 января на 16 февраля, сине-бело-голубые будут номинальными гостями. Повторный матч состоится на следующий день, 17 февраля.

«Зенит» и «Берлин» набрали по шесть очков в группе D, у португальской «Бенфики» и сербской «Войводины» нет баллов в активе. В 1/4 финала выйдут победители групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места в пяти квартетах.