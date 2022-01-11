Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке к ОИ

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал об определении олимпийского состава команды и последнем этапе подготовки к Играм в Пекине.

«Никаких дискуссий относительно состава на Игры не было. Единственное — у нас были опасения по поводу Татьяны Ивановой, поскольку на последних этапах Кубка мира она выступала с травмой. И фактически по сумме двух последних стартов с призовыми местами она завоевала квоту – большая молодец! Её осмотрели врачи. По их словам, динамика положительная, и со следующей недели она сможет полноценно наступать на ногу.

Поэтому нам не потребовались дополнительные обсуждения и соревнования. Просто зачитали на общем собрании письмо от Международной федерации санного спорта и озвучили топ-3 российских атлетов в каждой дисциплине.

Сейчас мы боремся за попадание в группу «А» на Олимпийских играх, чтобы выходить на старт одними из первых. После большого количества заездов качество льда ухудшается. А заключительный старт перед Пекином – чемпионат Европы, который точно никто из спортсменов не захочет пропускать.

24 января сборная вернётся в Москву, где пройдёт небольшой трёхдневный карантин, сдаст все необходимые тесты и морально разгрузится. Само собой, в эти дни будем поддерживать форму, а 27 числа вылетим в Китай. Что касается саней, то их отправим в КНР напрямую из Швейцарии», — рассказал Чудинов в интервью Службе информации Олимпийского комитета России.

По решению тренерского штаба сборной России по санному спорту на Олимпийские зимние игры отправятся Роман Репилов, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также экипажи Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.