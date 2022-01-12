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Купальник Дины Авериной выставили на продажу

Купальник Дины Авериной выставили на продажу
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Купальник многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной выставлен на продажу.

«Выставляем на продажу купальник Дины Авериной. Переливы голубых, синих, фиолетовых кристаллов в сочетании с золотом смотрятся очень дорого и элегантно. Небольшие воланы с градиентом из голубого в белый цвет придают купальнику нежность. Купальник отлично подойдет для выступления под классические композиции», — написано на странице мастерской дизайнера костюма Светланы Герасимовой в «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» lana18rg_studio.

Дина Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

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