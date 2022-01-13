Российские сноубордисты Карлагачев и Соболева стали вторыми на этапе Кубка мира в Австрии
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Российские сноубордисты Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева стали вторыми в командных соревнованиях в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Бад-Гаштайне (Австрия).
В финале они уступили представителям страны-хозяйки Арвиду Аунеру и Юлии Дуймовиц. Третье место занял немецкий дуэт Элиаса Хубера и Рамоны Хофмайстер.
Другие россияне заняли следующие места: Дмитрий Логинов и София Надыршина – 5-е, а Игорь Слуев и Дарина Клинк — 12-е.
Кубок мира. Австрия (Бад-Гаштайн)
Параллельный слалом. Команды. Финал
1. Арвид Аунер и Юлия Дуймовиц (Австрия)
2. Дмитрий Карлагачев и Наталья Соболева (Россия)
3. Элиас Хубер и Рамона Хофмайстер (Германия).
Отметим, что ранее 26-летняя Соболева стала третьей в параллельном слаломе в личных соревнованиях.
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