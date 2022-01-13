Определились все четвертьфинальные пары снукерного турнира The Masters
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Кайрен Уилсон обыграл Стюарта Бинэма в 1/8 финала турнира по снукеру The Masters со счётом 6:5.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира:
Марк Уильямс — Джон Хиггинс
Нил Робертсон — Ронни О'Салливан
Барри Хокинс — Марк Селби
Джадд Трамп — Кайрен Уилсон
Четвертьфинальные матчи пройдут 13 и 14 января.
The Masters— профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.
В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.
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