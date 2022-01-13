Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились все четвертьфинальные пары снукерного турнира The Masters

Определились все четвертьфинальные пары снукерного турнира The Masters
Комментарии

Кайрен Уилсон обыграл Стюарта Бинэма в 1/8 финала турнира по снукеру The Masters со счётом 6:5.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира:

Марк Уильямс — Джон Хиггинс

Нил Робертсон — Ронни О'Салливан

Барри Хокинс — Марк Селби

Джадд Трамп — Кайрен Уилсон

Четвертьфинальные матчи пройдут 13 и 14 января.

The Masters— профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022