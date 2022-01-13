Определились все четвертьфинальные пары снукерного турнира The Masters

Кайрен Уилсон обыграл Стюарта Бинэма в 1/8 финала турнира по снукеру The Masters со счётом 6:5.

Таким образом, определились все четвертьфинальные пары турнира:

Марк Уильямс — Джон Хиггинс

Нил Робертсон — Ронни О'Салливан

Барри Хокинс — Марк Селби

Джадд Трамп — Кайрен Уилсон

Четвертьфинальные матчи пройдут 13 и 14 января.

The Masters— профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.