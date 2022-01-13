О’Салливан призвал чаще проводить «Мастерсы» по снукеру

Звезда снукера Ронни О’Салливан призвал организаторов турниров чаще проводить соревнования среди лучших игроков. С соответствующим призывом он выступил после выхода в четвертьфинал «Мастерса».



О’Салливан призвал организаторов проводить больше турниров по типу «Мастерса». На таких соревнованиях собираются ведущие снукеристы, соревнования проходят в течение недели.



«Возможно, стоит проводить больше подобных турниров. Хочется видеть, как лучшие игроки конкурируют друг с другом. Жду с нетерпением следующий матч. Да и вообще жду каждый матч.



В предыдущей встрече я нервничал. Было много зрителей, а мы в последнее время играли за закрытыми дверьми. Я уже подзабыл, как всё бывает, когда играешь перед большой аудиторией.



Когда ты сам из Лондона, а в зрительском зале 2000 болельщиков из нашего города, чувствуешь давление. Если бы я не вышел в следующий раунд, был бы сильно расстроен», — цитирует О’Салливана Daly Express.