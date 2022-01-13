О’Салливан призвал чаще проводить «Мастерсы» по снукеру

Звезда снукера Ронни О’Салливан призвал организаторов турниров чаще проводить соревнования среди лучших игроков. С соответствующим призывом он выступил после выхода в четвертьфинал «Мастерса».
О’Салливан призвал организаторов проводить больше турниров по типу «Мастерса». На таких соревнованиях собираются ведущие снукеристы, соревнования проходят в течение недели.
«Возможно, стоит проводить больше подобных турниров. Хочется видеть, как лучшие игроки конкурируют друг с другом. Жду с нетерпением следующий матч. Да и вообще жду каждый матч.
В предыдущей встрече я нервничал. Было много зрителей, а мы в последнее время играли за закрытыми дверьми. Я уже подзабыл, как всё бывает, когда играешь перед большой аудиторией.
Когда ты сам из Лондона, а в зрительском зале 2000 болельщиков из нашего города, чувствуешь давление. Если бы я не вышел в следующий раунд, был бы сильно расстроен», — цитирует О’Салливана Daly Express.
- 13 января 2022
-
11:07
-
02:35
-
00:53
-
00:32
- 12 января 2022
-
12:25
-
09:59
-
04:53
-
00:59
- 11 января 2022
-
16:57
-
13:54
-
13:19
-
12:30
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
10:32
-
08:40
-
00:08
- 10 января 2022
-
23:25
-
22:36
-
22:03
-
20:26
-
08:45
-
08:40
-
00:37
- 9 января 2022
-
23:46
-
21:55
-
21:01
-
20:27
-
19:53
-
19:33
-
17:25
-
17:11
-
14:00
-
00:18