Сборная России по гандболу обыграла Литву в дебютном матче чемпионата Европы

Сборная России по гандболу начала чемпионат Европы с победы над командой Литвы. В первом матче турнира, прошедшем в Кошице (Словакия), россияне одолели своих соперников по группе F со счётом 29:27 (14:9, 15:18).

В втором туре группы F сборная России сыграет с Норвегией. Матч состоится 15 января, начало – в 22:30 по московскому времени.

Отметим, что соперником России по группе F, помимо Литвы и Норвегии, будет Словакия.

Старт раунда плей-офф назначен на 28 января. Финал пройдёт 30 января.

Состав сборной России по гандболу на чемпионат Европы: Андрей Верещагин, Артём Грушко, Виктор Киреев, Роман Остащенко, Игорь Сорока, Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв, Павел Андреев, Александр Ермаков, Радомир Врачевич, Никита Каменев, Александр Котов, Михаил Виноградов, Евгений Дзёмин, Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов, Валентин Воробьёв, Дмитрий Житников.

Главный тренер: Велимир Петкович.