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6-кратный чемпион мира О’Салливан вылетел в 1/4 финала турнира «Мастерс» по снукеру

6-кратный чемпион мира О’Салливан вылетел в 1/4 финала турнира «Мастерс» по снукеру
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46-летний представитель Великобритании Ронни О’Салливан, являющийся 6-кратным чемпионом мира по снукеру и 7-кратным победителем серии турниров «Мастерс», вылетел уже на стадии 1/4 финала престижного соревнования «Мастерс» — 2022, проходящего с 9 по 16 января в Лондоне (Великобритания).

В 1/4 финала его соперником был 39-летний австралиец Нил Робертсон. Встреча завершилась победой Робертсона со счётом 6:4. В полуфинале он сыграет с валлийским 3-кратным чемпионом мира Марком Уильямсом. В других четвертьфинальных поединках сойдутся Барри Хоккинс и Марк Селби, а также Джадд Трамп и Кайрен Уилсон.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.

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