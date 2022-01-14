6-кратный чемпион мира О’Салливан вылетел в 1/4 финала турнира «Мастерс» по снукеру

46-летний представитель Великобритании Ронни О’Салливан, являющийся 6-кратным чемпионом мира по снукеру и 7-кратным победителем серии турниров «Мастерс», вылетел уже на стадии 1/4 финала престижного соревнования «Мастерс» — 2022, проходящего с 9 по 16 января в Лондоне (Великобритания).

В 1/4 финала его соперником был 39-летний австралиец Нил Робертсон. Встреча завершилась победой Робертсона со счётом 6:4. В полуфинале он сыграет с валлийским 3-кратным чемпионом мира Марком Уильямсом. В других четвертьфинальных поединках сойдутся Барри Хоккинс и Марк Селби, а также Джадд Трамп и Кайрен Уилсон.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.