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Гендиректор антидопингового агентства США оценил первое дело по закону Родченкова

Гендиректор антидопингового агентства США оценил первое дело по закону Родченкова
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Генеральный директор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт сделал заявление о расследовании в отношении терапевта Эрика Лиры, впервые проведённом в соответствии с антидопинговым законом Родченкова.

«Это замечательный пример того, что разоблачители могут обратиться к доверенным антидопинговым агентствам и правоохранительным органам, чтобы обеспечить защиту Олимпийских игр. Мы высоко ценим смелость заявителя, а также хотим поблагодарить ФБР, Министерство юстиции и другие федеральные агентства за их обширное расследование, первое, проведённое в соответствии с законом Родченкова. Мы в восторге от его реализации и той силы, которую он дает для привлечения к ответственности вспомогательного персонала спортсменов или обвиняемого. Это огромная победа для всех чистых спортсменов и тех, кто ценит честный спорт», — приводит слова Тайгарта официальный сайт американского антидопингового агентства.

Напомним, 12 января Федеральная прокуратура США предъявила обвинения терапевту Эрику Лиру в предоставлении допинга спортсменам, которые принимали участие в Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Это первый случай применения антидопингового закона Родченкова, названный в честь Григория Родченкова, рассказавшего о российских допинговых схемах. Закон вступил в силу в 2020 году. Согласно закону, обвинение может запрашивать для нарушителей до 10 лет лишения свободы и до $ 1 млн штрафа.

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