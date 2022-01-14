Интервью с футболистом после победы в чемпионате США среди университетов завирусилось
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Игрок в американский футбол Стетсон Беннетт дал забавное интервью после того, как выиграл в составе своей команды чемпионат США среди университетских команд. На следующее утро спортсмен появился в эфире шоу Good Morning America.
Ведущие спросили спортсмена, удалось ли ему поспать.
«Несколько часов… Немного. Я думал о… да, немного», — сказал Беннетт.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Good Morning America.
Забавный ролик сразу набрал популярность в интернете. Весёлая реакция сонного футболиста стала настоящим хитом.
В финале матча за чемпионский титул команда Джорджии обыграла команду Алабамы со счётом 32:18. Беннетт был признан MVP матча. После финального свистка Стетсон не смог сдержать слёз прямо на поле.
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