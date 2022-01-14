Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Интервью с футболистом после победы в чемпионате США среди университетов завирусилось

Интервью с футболистом после победы в чемпионате США среди университетов завирусилось
Комментарии

Игрок в американский футбол Стетсон Беннетт дал забавное интервью после того, как выиграл в составе своей команды чемпионат США среди университетских команд. На следующее утро спортсмен появился в эфире шоу Good Morning America.

Ведущие спросили спортсмена, удалось ли ему поспать.

«Несколько часов… Немного. Я думал о… да, немного», — сказал Беннетт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Good Morning America.

Забавный ролик сразу набрал популярность в интернете. Весёлая реакция сонного футболиста стала настоящим хитом.

В финале матча за чемпионский титул команда Джорджии обыграла команду Алабамы со счётом 32:18. Беннетт был признан MVP матча. После финального свистка Стетсон не смог сдержать слёз прямо на поле.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022