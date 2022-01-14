В США раскритиковали Халка Хогана, который скептически отозвался о вакцинации

Звезда шоу-бизнеса Халк Хоган, известный по выступлениям в рестлинге, скептически отозвался о вакцинации от коронавируса. Он привёл в пример актёров, которые недавно умерли, хоть и были вакцинированы. Примечательно, что в качестве примера он использовал 99-летнюю Бетти Уайт и 94-летнего Сидни Потье.
«Возможно, нам не нужна вакцина. Бетти Уайт и Сидни Потье тоже были вакцинированы. Но они упали, словно мухи. Об этом власти вам ничего не скажут», — написал Хоган в своём «фэйсбуке».
Известный ведущий Джимми Фэллон посмеялся над Хоганом во время очередного шоу. Фэллон назвал Хогана «чемпионом Фэйсбука в тяжёлом весе». Шоумен заявил, что в случае повторного избрания Дональда Трампа Хоган станет новым доктором Энтони Фаучи, который при предыдущем главе страны был главным инфекционистом.
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