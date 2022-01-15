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Определились полуфинальные пары снукерного турнира The Masters

Определились полуфинальные пары снукерного турнира The Masters
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Англичанин Барри Хокинс победил соотечественника Марка Селби в четвертьфинале турнира по снукеру The Masters, который проходит в Лондоне (Великобритания) со счётом 6:1.

Таким образом, определились все полуфинальные пары турнира:

Марк Уильямс – Нил Робертсон
Барри Хокинс – Джадд Трамп

Полуфинальные матчи пройдут 15 января. Финальный матч турнира запланирован на 16 января.

The Masters— профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету 7 побед.

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