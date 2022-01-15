Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Английский снукерист Лайнс оштрафован за угрозы избить соперника из Китая

Английский снукерист Лайнс оштрафован за угрозы избить соперника из Китая
Комментарии

52-летний снукерист из Великобритании Питер Лайнс оштрафован на € 3 тыс. за угрозы и оскорбления своего оппонента из Китая Сяо Годуна во время матча на турнире в Северной Ирландии. Об этом информирует BBC.

Как отмечает источник, их очное противостояние тогда завершилось победой Годуна со счётом 4:3, после чего со стороны Лайнса последовали оскорбления и даже предложение выйти подраться за ареной. Расследованием этого инцидента занималась официальные лица World Snooker Tour (WST).

Впоследствии Питер извинился перед Сяо за свое поведение и принял факты во время виртуального слушания.
Уроженцу Лидса (Англия), являющегося победителем престижного турнира World Seniors Championship в 2017 году, было также предписано оплатить судебные расходы в размере € 6,5 тыс до 28 января.

Новость по теме
6-кратный чемпион мира О’Салливан вылетел в 1/4 финала турнира «Мастерс» по снукеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022