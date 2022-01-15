Английский снукерист Лайнс оштрафован за угрозы избить соперника из Китая

52-летний снукерист из Великобритании Питер Лайнс оштрафован на € 3 тыс. за угрозы и оскорбления своего оппонента из Китая Сяо Годуна во время матча на турнире в Северной Ирландии. Об этом информирует BBC.

Как отмечает источник, их очное противостояние тогда завершилось победой Годуна со счётом 4:3, после чего со стороны Лайнса последовали оскорбления и даже предложение выйти подраться за ареной. Расследованием этого инцидента занималась официальные лица World Snooker Tour (WST).

Впоследствии Питер извинился перед Сяо за свое поведение и принял факты во время виртуального слушания.

Уроженцу Лидса (Англия), являющегося победителем престижного турнира World Seniors Championship в 2017 году, было также предписано оплатить судебные расходы в размере € 6,5 тыс до 28 января.