Гандбольный «Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов. Игра, состоявшаяся в немецком Дортмунде, завершилась со счётом 31:25 (17:12) в пользу россиянок. Самыми результативными в составе ростовчанок стали Юлия Манагарова и Грас Заади, забросившие по 8 мячей.
После этой встречи «Ростов-Дон» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав 14 очков. «Боруссия» с девятью очками располагается на пятой строчке. В следующем туре «Ростов-Дон» 22 января примет черногорскую «Будучность».
Тольяттинская «Лада» в матче Лиги Европы уступила в гостях норвежскому «Сторхамару». Счёт матча 34:29 (18:13) в пользу хозяек площадки. «Лада» пока ещё не набрала ни одного очка в этом евросезоне.
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