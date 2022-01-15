Гандбольный «Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Боруссию» в матче Лиги чемпионов. Игра, состоявшаяся в немецком Дортмунде, завершилась со счётом 31:25 (17:12) в пользу россиянок. Самыми результативными в составе ростовчанок стали Юлия Манагарова и Грас Заади, забросившие по 8 мячей.

После этой встречи «Ростов-Дон» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав 14 очков. «Боруссия» с девятью очками располагается на пятой строчке. В следующем туре «Ростов-Дон» 22 января примет черногорскую «Будучность».

Тольяттинская «Лада» в матче Лиги Европы уступила в гостях норвежскому «Сторхамару». Счёт матча 34:29 (18:13) в пользу хозяек площадки. «Лада» пока ещё не набрала ни одного очка в этом евросезоне.