Барри Хокинс стал вторым финалистом снукерного «Мастерса»

Англичанин Барри Хокинс стал вторым финалистом турнира по снукеру The Masters, который проходит в Лондоне (Великобритания). В полуфинале он обыграл соотечественника, чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа, выиграв матч из одиннадцати фреймов со счётом 6:5.

Напомним, ранее австралиец Нил Робертсон стал первым финалистом турнира. Финальный матч турнира запланирован на сегодня, 16 января.

The Masters — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру. Начиная с сезона-1974/1975 он включён в список профессиональных соревнований.

В 2021 году победителем турнира стал китаец Янь Бинтао, который в решающем матче победил шотландца Джона Хиггинса. Самым титулованным спортсменом этого турнира является Ронни О'Салливан. На его счету семь побед.