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Норвежец Лукас Бротен выиграл слалом на этапе Кубка мира, Хорошилов — 19-й

Норвежец Лукас Бротен выиграл слалом на этапе Кубка мира, Хорошилов — 19-й
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Норвежский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира, прошедшем в швейцарском Венгене. Вторым по итогам двух попыток стал швейцарец Даниэль Юле, третье место на пьедестале занял итальянец Джулиано Раццоли.

Горнолыжник сборной России Александр Хорошилов занял 19-е место, проиграв времени лидера 1,73 секунды. Другой российский слаломист Семён Ефимов не смог добраться до финиша в первой попытке.

Горные лыжи
Кубок мира, Венген, Швейцария
Мужчины, Слалом
1. Лукас Бротен (Норвегия) – 1.41,48.
2. Даниэль Юле (Швейцария) + 0,22.
3. Джулиано Раццоли (Италия) + 0,29.
4. Фабио Гштрайн (Австрия) + 0,32.
5. Мануэль Феллер (Австрия) + 0,39.
19. Александр Хорошилов (Россия) + 1,73.

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