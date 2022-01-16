Норвежец Лукас Бротен выиграл слалом на этапе Кубка мира, Хорошилов — 19-й

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира, прошедшем в швейцарском Венгене. Вторым по итогам двух попыток стал швейцарец Даниэль Юле, третье место на пьедестале занял итальянец Джулиано Раццоли.

Горнолыжник сборной России Александр Хорошилов занял 19-е место, проиграв времени лидера 1,73 секунды. Другой российский слаломист Семён Ефимов не смог добраться до финиша в первой попытке.



Горные лыжи

Кубок мира, Венген, Швейцария

Мужчины, Слалом

1. Лукас Бротен (Норвегия) – 1.41,48.

2. Даниэль Юле (Швейцария) + 0,22.

3. Джулиано Раццоли (Италия) + 0,29.

4. Фабио Гштрайн (Австрия) + 0,32.

5. Мануэль Феллер (Австрия) + 0,39.

19. Александр Хорошилов (Россия) + 1,73.