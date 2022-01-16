Российские бобслеисты не смогли завоевать максимальную квоту в четвёрках на ОИ-2022

Сборная России по бобслею не сумела обеспечить максимальное количество квот в соревнованиях четвёрок для участия в Олимпийских играх 2022 года. Квоты распределялись по итогам завершившегося в воскресенье этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице в соответствии с местами в итоговых рейтингах Международной федерации бобслея и скелетона.

Начисление очков шло по количеству набранных очков третьего по ранжиру пилота национальной команды. В соревнованиях четвёрок только две страны могут претендовать на получение максимального количества квот в числе трёх. Согласно итоговому рейтингу, в мужских четвёрках сборная России на Олимпиаде будет представлена двумя экипажами.

По три экипажа могут заявить Германия и Канада. В женских двойках квоты распределялись по тем же правилам: россияне также будут представлены двумя экипажами. Максимальное количество вакансий заполнят сборные Германии и Канады.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.