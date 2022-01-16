Фристайлистки Анастасия Таталина и Ксения Орлова попали в топ-10 на этапе Кубка мира

Российские спортсменки Анастасия Таталина и Ксения Орлова попали в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайлу в слоупстайле, прошедшем во французском Фон-Роме-Одейо-Виа. Победу одержала хозяйка соревнований Тесс Леде, места на призовом пьедестале также заняли американка Марин Хэмилл и австрийка Лара Вольф.



В соревнованиях мужчин россиянин Дмитрий Мулендеев показал 30-й результат дня.



Фристайл, Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция), Кубок мира

Женщины, слоупстайл

1. Тесс Леде (Франция) — 86.46.

2. Марин Хэмилл (США) — 73.56.

3. Лара Вольф (Австрия) — 66.16.

4. Грэйс Хендерсон (США) — 65.25.

5. Кокане Кондо (Япония) — 64.75.

6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64.36.

7. Анастасия Таталина (Россия) — 60.71...

9. Ксения Орлова (Россия) — 58.66.

Мужчины, слоупстайл

1. Андри Рагеттли (Швейцария) — 86.36.

2. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 82.71.

3. Эдуард Террьо (Канада) — 81.71.

4. Тил Харле (Канада) — 81.46.

5. Марк Хендриксон (Канада) — 80.63...

30. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 47.11.