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Фристайлистки Анастасия Таталина и Ксения Орлова попали в топ-10 на этапе Кубка мира

Фристайлистки Анастасия Таталина и Ксения Орлова попали в топ-10 на этапе Кубка мира
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Российские спортсменки Анастасия Таталина и Ксения Орлова попали в десятку лучших на этапе Кубка мира по фристайлу в слоупстайле, прошедшем во французском Фон-Роме-Одейо-Виа. Победу одержала хозяйка соревнований Тесс Леде, места на призовом пьедестале также заняли американка Марин Хэмилл и австрийка Лара Вольф.

В соревнованиях мужчин россиянин Дмитрий Мулендеев показал 30-й результат дня.

Фристайл, Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция), Кубок мира
Женщины, слоупстайл
1. Тесс Леде (Франция) — 86.46.
2. Марин Хэмилл (США) — 73.56.
3. Лара Вольф (Австрия) — 66.16.
4. Грэйс Хендерсон (США) — 65.25.
5. Кокане Кондо (Япония) — 64.75.
6. Кэти Саммерхэйс (Великобритания) — 64.36.
7. Анастасия Таталина (Россия) — 60.71...
9. Ксения Орлова (Россия) — 58.66.

Мужчины, слоупстайл
1. Андри Рагеттли (Швейцария) — 86.36.
2. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 82.71.
3. Эдуард Террьо (Канада) — 81.71.
4. Тил Харле (Канада) — 81.46.
5. Марк Хендриксон (Канада) — 80.63...
30. Дмитрий Мулендеев (Россия) — 47.11.

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