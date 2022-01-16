Карлсен и ещё два гроссмейстера лидируют после двух туров на супертурнире в Вейк-ан-Зее
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На супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершился второй игровой день. После двух туров лидируют сразу три гроссмейстера. Первое место делят Ян-Кшиштоф Дуда, Видит Сантош Гуджрати и Магнус Карлсен. Они набрали по 1,5 очка. Никому не удалось пройти два соревновательных дня без очковых потерь.
На 0,5 очка от лидеров отстают сразу восемь гроссмейстеров. В их числе россияне Сергей Карякин и Даниил Дубов.
Турнир продолжится завтра, 17 января. Начало матчей — в 16:00 мск.
В 2021 году победителем соревнований стал представитель Нидерландов Йорден ван Форест. Российские шахматисты не выигрывали турнир с 2002 года. Тогда победителем стал Евгений Бареев.
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